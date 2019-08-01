Вашингтон, , 02:43 — REGNUM

Планы бразильского президента назначить послом в США своего сына Эдуарду Болсонару — это не кумовство, заявил американский лидер Дональд Трамп, передаёт C-Span.

Жаир Болсонару во время визита в США Planalto.gov.br

«Очень рад этому назначению», — заявил Трамп.

Американский президент аргументировал свою позицию тем, что Эдуарду Болсонару «очень помог» своему отцу в предвыборной кампании.

Напомним, Эдуарду Болсонару может стать послом Бразилии в США. Соответствующее заявление бразильский президент Жаир Болсонару сделал в середине июля.

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