Пхеньян, , 02:28 — REGNUM

В ходе недавних ракетных испытаний (31 июля) было проведено тестирование разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы, сообщает 1 августа Центральное телеграфное агентство Кореи.

Тестовой стрельбой руководил лично глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который положительно оценил результаты испытаний. Ракетная система подтвердила свою боевую эффективность.

Напомним, утром 31 июля с территории Северной Кореи были запущены ракеты, которые, как заявили южнокорейские военные, являются баллистическими.

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