Москва, , 02:06 — REGNUM

Мультимедийный исторический раздел, посвящённый 75-й годовщине освобождения Каунаса Красной Армией, открылся 1 августа на сайте Минобороны РФ.

Опубликованы боевые донесения об участии в освобождении Каунаса войск 3-го Белорусского фронта, о первых сражениях на северо-восточной и восточной окраинах города.

Также опубликовано боевое распоряжение уничтожить артминбатареи гитлеровских войск и перекрыть отход по дорогам из города.

Напомним, Каунас был освобождён от гитлеровских оккупантов 31 июля 1944 года. Это произошло в ходе наступательной операции войск 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с частями 1-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов.

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