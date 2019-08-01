Вашингтон, , 00:54 — REGNUM

Одним из десяти самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия, стал, по версии американской службы иммиграционного и таможенного контроля министерства внутренней безопасности, экс-вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами. Об этом сообщает Twitter американского ведомства.

Фото венесуэльского деятеля возглавило чёрный список, в котором фигурируют ещё девять человек. В сообщении МНБ сказано, что Эль-Айссами преследуют «за международную торговлю наркотиками», которую он якобы осуществлял «на предыдущих постах», курируя преступный экспорт. Американская сторона утверждает, что на счету Эль-Айссами тонна наркотиков, которая была продана в том числе и в Штаты.

Напомним, Эль-Айссами уже два года находится под американскими санкциями «за наркотики». В отношении него ведётся расследование со стороны США. Санкции были введены в отношении Эль-Айссами, когда он был вице-президентом Венесуэлы. Сейчас он возглавляет венесуэльское министерство промышленности и национальной продукции.

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