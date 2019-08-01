Ереван, , 00:51 — REGNUM

Премьер — министр Армении Никол Пашинян назначит жителя общины Калаван Роберта Гукасяна советником премьер-министра Армении. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

Роберт Гукасян gov.am

Никол Пашинян «Подводя итоги дня, договорились с жителем Калавана Робертом Гукасяном, что он в течение 1−2 месяцев завершит текущие дела и будет назначен советником премьер-министра Армении, миссия которого будет заключаться в распространении опыта Калавана в других селах Армении»

Находящийся в отпуске Никол Пашинян 31 июля посетил общину Калаван, где житель села Роберт Гукасян рассказал о развитии села и строительстве гостевых домов.

Гукасян впечатлил Пашиняна тем, что у в общине действуют 10 гостевых домов, и около 2000 туристов в год посещают это село. Роберт Гукасян будет распространять опыт села в других сёлах.