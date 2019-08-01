Севастополь, , 09:00 — REGNUM

Секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин обратился к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой «в ожидании объективности». Именно так подписано обращение в ЦИК, которое имеется в распоряжении ИА REGNUM. Его предметом стала форма подписного листа, а точнее — положение закона, которое её определяет. Как указывают представители партии, избирком несколько раз изменял свою трактовку нормы Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Как поясняется в обращении, региональному отделению «Партии Дела» в Севастополе было отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Заксобрание города, несмотря на собранные 2979 подписей севастопольцев в его поддержку. По мнению избирательной комиссии, во всех предъявленных в избирком 1722 подписных листах была нарушена форма — в них должны были быть приведены данные первых трёх кандидатов списка. Однако представители партии указали на сноску 2 приложения 4.1 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, «согласно которой в случае, если отсутствует общерегиональная часть списка кандидатов, в подписном листе слова «во главе которого находятся», соответствующая строка и текст подстрочника к ней не воспроизводятся, исполнили требования к оформлению подписного листа и не указали кандидатов из той части, которой нет в городском списке кандидатов». Согласно Закону города Севастополя «О выборах депутатов Законодательного Собрания» общерегиональной части в городском списке нет.

Обоснования же своей позиции избирательная комиссия несколько раз меняла, подчёркивается в обращении:

«При рассмотрении вопроса о регистрации городского списка кандидатов на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии председателем Даниленко С. А. было озвучено, что городской список кандидатов является общерегиональной частью». На том, что целое является частью, также настаивала член комиссии Локшина И. Г., ссылаясь на своё математическое образование, поясняется в документе. Затем в самом постановлении об отказе в регистрации тот же избирком решил, что «сноска 2 к приложению 4.1 подлежит применению только при одновременном наличии двух условий: а) деление списка на общерегиональную часть и региональные группы или только региональные группы; б) отсутствие в выдвинутом списке кандидатов общерегиональной части».

В суд же комиссия принесла другие возражения, говорится в обращении. Избирком заявил, что сноска 2, вокруг которой разгорелся весь спор, «не может рассматриваться как самостоятельный регулятор». Ну, а в ходе судебного заседания заместитель председателя севастопольского избиркома Лидия Басова дошла до того, что «форма подписного листа ставится в зависимость от эмоций кандидатов».

«Тогда группы выдвигают своих кандидатов в областной представительный орган и идут от этих маленьких регионов», — предположила судья Татьяна Дудкина.

«Да, региональными группами, — подтвердила Басова. — По Дагестану — своя региональная группа, по Чечне — своя, по Карачаево-Черкесии — своя. Они не выдвигают региональную часть, не представляют весь регион. В списке будет много региональных групп, и выделить троих будет сложно. Кто-то обидится, если там не окажется».

Тот факт, что избирательная комиссия несколько раз меняла обоснования для отказа в регистрации списка и, соответственно, варианты толкования одного пункта федерального закона, порождает правовую неопределённость, считают в партии. Разрешить её должен ЦИК, от которого ожидает объективности Алексей Лапушкин. А что касается членов комиссии, утверждающих, что «целое является частью» и «форма подписного листа ставится в зависимость от эмоций кандидата» (Даниленко С. А., Басова Л. А. и Локшина И. Г.), то он требует от Памфиловой дать оценку их компетентности, говорится в обращении.

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