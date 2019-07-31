Вашингтон, , 23:58 — REGNUM

Власти США будут продолжать и наращивать кампанию по оказанию максимального давления на Исламскую Республику Иран до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей «безрассудной политики». Об этом сегодня, 31 июля, пишут американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

Напомним, сегодня власти США внесли в чёрный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Представитель администрации США напомнил, что у Вашингтона есть целый список претензий к Тегерану. Американцы требуют, чтобы иранцы отказались от своей ядерной и ракетной программ, «поддержке терроризма» на Ближнем Востоке, а также «провокациях и угрозе судоходства».

«Мы продолжим проводить кампанию максимального давления, пока Иран не прекратит свою безрассудную внешнюю политику, которая угрожает США и нашим союзникам», — заявил представитель администрации США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политика США в отношении Ирана круто изменилась с приходом к власти в Соединённых Штатах Дональда Трампа. Он вывел США из соглашения по иранскому атому и потребовал его изменения, а также восстановил режим американских санкций против Тегерана.