Дублин, , 23:58 — REGNUM

Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар призвал Великобританию «прекратить издевательства» над Ирландией по вопросу соглашения о Brexit, 31 июля передает агентство Reuters.

Вардакар считает недопустимыми требования нового премьер-министра Бориса Джонсона о пересмотре соглашения о выходе из Евросоюза.

Премьер-министр Ирландии также отметил, что его страна имеет «полную поддержку» Евросоюза по Brexit.

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