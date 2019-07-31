Дамаск, , 23:51 — REGNUM

Администрация сети микроблогов Twitter сперва заблокировала, а затем разблокировала официальный аккаунт посольства Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Инцидент произошёл сегодня, 31 июля.

Минобороны России

Ранее стало известно, что аккаунт российского посольства был заблокирован за критику террористической организации «Белые каски», которую напрямую поддерживают западные страны, и которая ведёт информационную войну против законных властей.

В министерстве иностранных дел России назвали блокировку цензурой и нарушением свободы слова со стороны администрации Twitter.

Однако блокировка не продлилась долго и работа аккаунта была восстановлена.