Кишинёв, , 23:47 — REGNUM

Парламент Молдавии 31 июля утвердил в должности нового директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Как передает ИА REGNUM, им стал Руслан Флоча, который ранее выиграл конкурс на занятие этой должности.

Здание парламента Молдавии

За назначение Флочи проголосовали 72 депутата, включая социалистов, большую часть депутатов блока ACUM и часть демократов. Некоторые депутаты ACUM, выступавшие ранее против коалиции с социалистами, заявили, что не будут голосовать за «человека Додона».

До сих пор Флоча был генеральным секретарем администрации президента Молдавии Игоря Додона.

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