Кишинёв, , 23:41 — REGNUM

Премьер-министр Молдавии Майя Санду осенью совершит первый визит в Россию. Как передает ИА REGNUM, перед этим в Москву отправится глава МИД Молдавии Нику Попеску.

Майя Санду (cc) European People's Party

По словам Санду, в Москве она намерена обсудить двусторонние отношения, вопросы торговли и пребывания граждан Молдавии в России, молдавско-приднестровское урегулирование и сотрудничество в поиске 1 млрд евро, выведенных в 2014 году из банковской системы Молдавии.

Санду также сказала, что осенью состоится очередное после длительной паузы заседание межправительственной комиссии, сопредседателем которой с молдавской стороны назначен вице-премьер по «реинтеграции» Василий Шова.