Вашингтон, 31 июля 2019, 23:26 — REGNUM
Власти США ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.
В американский чёрный список был внесен глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.
Ему запрещен въезд на территорию США, и его активы, если такие имеются в американской юрисдикции, замораживаются.
Напомним, что США с приходом к власти Дональда Трампа восстановили режим санкций против Ирана и вышли из соглашения по иранскому атому. Конфронтация между двумя странами нарастает.