Симферополь, , 23:18 — REGNUM

В ходе учений, проводившихся в Крыму армейским корпусом Черноморского флота, стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk семь часов курсировал вблизи Крыма и побережья Краснодарского края, показывают 31 июля данные авиамониторинговых интернет-ресурсов.

Дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 02−2021 поднялся в воздух на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия и с 15:15 мск до 22:00 совершал пролёты от западной оконечности Крыма до побережья Краснодарского края в районе Сочи.

Беспилотник совершил не менее пяти пролётов, оставаясь на расстоянии порядка 40 км от российского побережья.

Напомним, бортовое оборудование RQ-4B Global Hawk позволяет вести радиоэлектронную и оптическую разведку на гораздо большее расстояние.

Во время его пролётов подразделения ПВО дислоцированного в Крыму армейского корпуса проводили учения по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушных целей.

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