Варшава, , 23:03 — REGNUM

Германия не намерена участвовать в операции, которую США затевают в Ормузском проливе, заявил 31 июля в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Ормузский пролив. Снимок из космоса NASA

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung, такое заявление Маас сделал после переговоров с главой МИД Польши.

«В запланированной США морской операции в Ормузском проливе Германия не примет участия. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с нашими французскими партнёрами», — заявил Маас в Варшаве.

Напомним, ранее в Вашингтоне было заявлено о намерении возложить на сателлитов США от 80 до 90% нагрузки по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения там безопасности торгового судоходства. Себе военные США намерены оставить функцию обеспечения разведывательными данными.

Читайте ранее в этом сюжете: За счёт союзников. В США раскрыли планы «безопасности» Ормузского пролива