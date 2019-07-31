Ташкент, , 22:40 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия торговле людьми и принудительному труду», передает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекистан (cc) Arian Zwegers

«Документ прежде всего нацелен на создание действенной системы координации деятельности государственных органов в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду, продвижение позитивного имиджа страны на международной арене, а также на реализацию задач, определенных в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах», говорится в комментарии к указу.

В соответствии с указом Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми преобразована в Национальную комиссию по противодействию торговле людьми и принудительному труду, также утвержден ее обновленный состав во главе со спикером верхней палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Основными задачами Национальной комиссии определены координация деятельности государственных и территориальных органов, органов самоуправления граждан и негосударственных некоммерческих организаций в области противодействия торговле людьми и принудительному труду.

Также, комиссия будет заниматься разработкой и реализацией государственных программ в области противодействия торговле людьми и принудительному труду, контролировать их исполнение, осуществлять анализ, оценку, мониторинг и повышения эффективности принимаемых мер и другое.

Помимо этого указом учрежден институт Национального докладчика по противодействию торговле людьми и принудительному труду, функции которого возложены на председателя Национальной комиссии. Предусматривается, что Национальный докладчик осуществляет задачи по ежегодному представлению главе Узбекистана информации о складывающейся ситуации в стране и в мире в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду, предпринимаемых мерах по преследованию и наказанию лиц, причастных к данному виду преступлений и поддержке жертв торговли людьми.

«Национальный докладчик обеспечивает эффективное сотрудничество и взаимодействие в сфере противодействия торговле людьми и принудительному труду с международным сообществом, организациями и правозащитниками, специализирующимися на данной тематике», говорится, в частности, в указе.