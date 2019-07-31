Вашингтон, , 22:36 — REGNUM

За истекшие сутки в Сирии со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне были обстреляны около двадцати поселений в трёх провинциях, сообщил 31 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Начальник российского Центра напомнил, что эти обстрелы грубо нарушают установленный режим прекращения боевых действий.

«В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам: Беньямин и Маканис-эд-Дувайр провинции Алеппо; Хуайз, Джуббайн, Коркад, Кара-Джурн, Шария, Кафер-Нбуда, Калъят-эль-Мудик провинции Хама; Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Сандран, Сафсафа, Кара-Галиа, Джубб-эль-Ахмар, Калъят-Марза, Джурин и Айн-эль-Кантара провинции Латакия», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, территории сирийских провинций Алеппо, Хама и Латакия, прилегающие к Идлибской зоне, практически ежедневно подвергаются обстрелам со стороны боевиков, действующих в Идлибе.

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