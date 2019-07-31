Куала-Лумпур, , 22:31 — REGNUM

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдаллапризвал прекратить обвинять Российскую Федерацию в крушении пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, который был сбит летом 2014 года в небе над Донбассом. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

Глава малазийского МИД напомнил, что расследование причин крушения далеко от завершения. При этом западные страны, задействованные в расследовании изначально обвиняли во всем Россию, а теперь пытаются скрыть материалы дела в том числе и от малазийской стороны.

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — сказал Абдалла.

Также он отметил, что из-за инцидента с MH17 отношения Малайзии с Россией не испортились и у двух стран схожие взгляды на эту катастрофу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад прямо говорил, что западные страны в расследовании причин крушения MH17 преследуют одну цель — обвинить во всем Россию даже вопреки фактам.