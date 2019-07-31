Вашингтон, , 21:36 — REGNUM

Спецслужбы США получили информацию о гибели Хамзы бен Ладена, сына руководителя группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, сообщает 31 июля телеканал NBC со ссылкой на неназванных сотрудников администрации США.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом телеканал не стал сообщать, были ли представлены какие-либо доказательства этого. Стоит отметить, что упомянутый Хамза бен Ладен считается в США «возможным» преемником своего отца, возглавлявшего «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее, в США было объявлено о награде за информацию о Хамзе бен Ладене за его призывы к терактам в странах Запада и к «мести США и американцам».

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