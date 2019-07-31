31 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Мира Гасанова, , 21:04 — REGNUM





ИА REGNUM : США заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ сказал, что Анкара будет рассматривать альтернативы американским боевым самолетам, если Вашингтон все же откажется продавать их Турции. Заинтересована ли Турция в F-35 настолько, чтобы отказаться от С-400?

Генерал Бейазит Караташ: В 2002 году от американской компании Lockheed Martin Турции в числе девяти других стран поступило предложение об участии в качестве партнера в программе производства многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter Fighter (JSF). В процессе принятия решения о производстве F-35 США классифицировали страны в соответствии с их уровнем участия. Турция в качестве одной из девяти стран (в программе по разработке F-35, кроме США, принимают участие Турция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия, Норвегия и Дания) была включена в третью степень надежности проекта. Цель США в проекте F-35 — включить в будущем как можно больше союзников в разработку данной программы. Таким образом, американцы стремятся создать «глобальную силу оружия глобального капитала» путем включения в дальнейшем стран-покупателей F-35 в операционную систему. При рассмотрении технических характеристик самолета F-35 — его невидимости, антенн, сенсорных датчиков, оружейных систем и возможностей обмена информацией и передачи ее на любую платформу в криптографические центры в соответствии с концепцией совместных операций НАТО — может создаться впечатление о «приобретении безупречного самолета». Однако, учитывая существующие между Турцией и США сложности, можно с уверенностью предположить, что логистическая система F-35 оставит нашу национальную логистическую систему «за бортом». И это ставит значительную проблему перед нами: использование F-35 будет неподконтрольно Турции. Первая из них — автономная логистическая информационная система АЛИС (Autonomic Logistics Information System-ALIS). Вторая — основанная на эффективности логистика PBL (Performance Based Logistics-PBL). Вся информация о самолете F-35A одновременно с ALIS будет проверяться американской компанией. В случае с PBL то же самое: если пользоваться услугами американской компании, теряется национальный контроль над самолетом F-35A, оставляя его за США.

ИА REGNUM : Почему же в таком случае в 2002 году, даже если еще не было непонимания между Турцией и США/НАТО, Анкара так легко отдала контроль над F-35 американцам?

Системы ALIS и PBL могут показаться экономически выгодными, само соглашение о партнерстве по F-35A требует этого, да и альтернатива отсутствует. Считается, что в отчетах, написанных в то время и представленных в компетентные органы, были недостатки, сейчас проводится экспертиза недостаточной оценки важности вопроса. К примеру: у вас есть 30 самолетов, и вы хотите, чтобы 25 самолетов были всегда активны. По соглашению с кампанией-производителем F-35 вы приобретаете ее услуги, тем самым вручаете национальное логистическое планирование Соединенным Штатам. Американская компания в соответствии с соглашением управляет вашей логистической системой от вашего имени, чтобы поддерживать 25 ваших самолетов в рабочем состоянии. Другими словами, вы более не можете управлять действиями своего самолета в соответствии с вашей национальной концепцией логистики, как это было ранее. Наиболее острая проблема заключается в том, что если вы участник программы F-35, у вас уже нет шансов выйти за пределы существующей логистической системы, вы вынуждены использовать ALIS или PBL.

ИА REGNUM : Ведь это не первый случай угроз со стороны США исключить Турцию из программы F-35? История повторяется?

Соединенные Штаты впервые выступили с угрозой вывести Турцию из программы F-35, когда 1 марта 2003 года турецкий парламент отказался давать разрешение на использование своей территории против Ирака. А теперь, когда реализуется покупка С-400 из России, против Турции проводится кампания наглого шантажа и угроз с использованием фактора F-35.

ИА REGNUM : Вы еще до этого заявляли, что, в случае приобретения F-35, ВВС Турции станут на 100% зависимыми от США. Почему?

Турция в свое время вошла в программу по разработке проекта F-35, поскольку оценила ее как достаточно выгодный и важный проект, однако в сложившейся ситуации все более убеждается, что будет нести значительные потери. Решение Турции вступить в программу F-35 поставило ее логистику на 90−95% в зависимость от США, а в дальнейшем зависимость ВВС Турции составит все 100%. Эта ситуация в то же время будет препятствием для реализации национального проекта боевых самолетов (TF-X/ MMI), а может даже уничтожит его. F-35 — это «глобальная сила оружия глобального капитала» с лидирующей позицией в нем США, «оковы счастья США». И чтобы не допустить разрыва звеньев этой цепи, Соединенные Штаты не остановятся ни перед агрессией, ни перед угрозами, ни перед шантажом.