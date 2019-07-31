Шанхай, Китай, , 20:27 — REGNUM

В Шанхае прошел очередной, 12-й раунд высокого уровня торгово-экономических консультаций между КНР и США, сообщает 31 июля Синьхуа.

Стороны на переговорах были представлены вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном Мнучином с американским спецпредставителем Робертом Лайтхайзером.

Напомним, что возобновление обсуждения двумя странами торгово-экономических отношений непосредственно связано с итогами встречи на саммите «Группы двадцати» в Осаке между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе переговоров лидерам двух стран удалось снять разногласия по экспортным таможенным тарифам, возникшие вследствие одностороннего введения американцами против КНР ограничительных пошлин.