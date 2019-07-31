Пекин, , 20:26 — REGNUM

В Пекине прошла очередная коллективная политучеба с участием членов Политбюро ЦК КПК, в ходе которой партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин призвал сконцентрировать усилия на укреплении НОАК и создании сильной, современной армии, сообщает 31 июля Синьхуа.

Мероприятие приурочено к очередной годовщине создания НОАК, которая отмечается 1 августа. Оно было посвящено вопросам реформ военной политики и институтов.

Ранее на торжественном заседании по случаю праздника китайский лидер поздравил личный состав армии и флота, а также сотрудников вооруженной полиции и участников народного ополчения и резервных сил.

В связи с годовщиной НОАК, увеличены военные пенсии и пособия для ветеранов и инвалидов, а также ветеранов китайской Красной армии и членов семей павших героев