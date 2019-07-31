Пекин, 31 июля 2019, 20:24 — REGNUM
Досрочно завершено первое чтение общего проекта обсуждения текста Кодекса поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает 31 июля Синьхуа со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И.
Кодекс уже несколько лет разрабатывается совместными усилиями КНР и стран АСЕАН для урегулирования в регионе спорных вопросов,
На встрече глав МИД текст документа общими усилиями был упрощен, а его основные положения предельно конкретизированы.
Ван И подчеркнул, что достижение этих договоренностей означает существенный прогресс на пути к максимально быстрому, за три года, завершению консультаций по Кодексу.
«Это драгоценное достижение сэкономит нам больше времени для следующих чтений, повысит нашу уверенность и продемонстрирует убежденность в необходимости совместных правил обеспечения мира и стабильности в регионе», — подчеркнул китайский министр.