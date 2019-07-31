Минск, , 19:32 — REGNUM

Процесс разминирования территории в районе перехода у Станицы Луганской в Донбассе будет начат в четверг, 1 августа. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Мартин Сайдик по итогам заседания 31 июля в Минске.

По его словам, на встрече стороны «достигли взаимопонимания по конкретным шагам» для реализации достигнутой ранее договорённости о ремонте моста возле Станицы Луганской.

«С завтрашнего дня начнётся разминирование, что является естественной предпосылкой проведения ремонтных работ», — отметил Сайдик.

Напомним, ранее сегодня участникам трёхсторонней группы удалось согласовать «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская. На встрече также было констатировано, что Станица Луганская пока является единственным участком линии соприкосновения в Донбассе, где состоялось разведение сил и средств, положительнооцениваемое обеими сторонами.

Читайте также: Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская