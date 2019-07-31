Махачкала, , 19:18 — REGNUM

Назначен новый руководитель агентства по охране культурного наследия Дагестана. В статусе временно исполняющей обязанности ведомство возглавила победительница кадрового конкурса «Мой Дагестан» Заира Мусалова. Указ об этом подписал глава республики Владимир Васильев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Мусалова является кандидатом юридических наук. Более десяти лет она поработала на кафедре конституционного и муниципального права юридического факультета Дагестанского госуниверситета. Став в 2018 году одним из победителей конкурса «Мой Дагестан», она получила должность первого заместителя руководителя агентства по охране культурного наследия республики.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель указанного ведомства Заур Кахриманов был отправлен в отставку в ноябре 2018 года в связи с возбуждением против него уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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