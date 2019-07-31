Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (Горизбирком) отменила отказы в регистрации 25 кандидатам в муниципалитеты района Купчино — МО №75 и МО «Балканский».

Полномочия по регистрации кандидатов в эти муниципалитеты ранее были переданы Территориальному избиркому №29, но он выдвиженцам отказал.

Предлоги, по которым это было сделано, в Горизбиркоме сочли не заслуживающими внимания, в связи с чем 25 кандидатов от «Партии роста», включая руководителя регионального отделения Павла Швеца, было решено зарегистрировать самостоятельно.

Заметим, как правило, Горизбирком после отказов муниципальных избиркомов (ИКМО) неохотно регистрирует кандидатов сам, предпочитая отправлять их документы обратно в ИКМО для пересмотра, где выдвиженцам часто вновь отказывают. Однако в этот раз члены ГИК проголосовали за регистрацию кандидатов единогласно, хотя вчера их мнения разделились.

Кроме того, Горизбирком в этой связи признал незаконным бездействие ТИК №29.

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Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.

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