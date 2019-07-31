* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:13 — REGNUM

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Спецпредставитель США Залмай Халилзад уверен, что ближайшие переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершатся заключением мирного соглашения, 31 июля передает агентство Reuters.

«Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе… мы заключим соглашение, над которым работали» , — сообщил Халилзад журналистам в Кабуле.

Ближайшие переговоры между представителями США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут проходить в столице Катара.

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