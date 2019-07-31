Кабул, 31 июля 2019, 19:13 — REGNUM
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
Спецпредставитель США Залмай Халилзад уверен, что ближайшие переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершатся заключением мирного соглашения, 31 июля передает агентство Reuters.
Ближайшие переговоры между представителями США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут проходить в столице Катара.
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