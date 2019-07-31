Москва, 31 июля 2019, 18:57 — REGNUM
Президент РФ Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.
Бату Хасиков рассказал о проблемах в республике: обеспечении населения питьевой водой и необходимости ремонта оросительных систем для эффективной работы фермерских и животноводческих хозяйств. Отдельно обсуждалась подготовка комплексного плана социально‑экономического развития Калмыкии.
Читайте подробнее: Калмыкия имеет закоренелые сложности — Хасиков
Политический консультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров оценивает результаты встречи президента РФ и временно исполняющего обязанности главы Калмыкии «очень позитивно».
Читайте также: Врио главы Калмыкии назвал основную точку роста региона; Хасиков: самая главная проблема Калмыкии — вода