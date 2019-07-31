Москва, , 18:57 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.

Бату Хасиков рассказал о проблемах в республике: обеспечении населения питьевой водой и необходимости ремонта оросительных систем для эффективной работы фермерских и животноводческих хозяйств. Отдельно обсуждалась подготовка комплексного плана социально‑экономического развития Калмыкии.

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Политический консультант, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров оценивает результаты встречи президента РФ и временно исполняющего обязанности главы Калмыкии «очень позитивно».

«Президент пообещал Бату Хасикову помочь в решении основных проблем Калмыкии — это водоснабжение и мелиорация. И не просто пообещал, а федеральные ведомства уже предприняли определенные конкретные действия по выделению Калмыкии дополнительных ресурсов для решения этой проблематики. Мне кажется, что такое внимание со стороны федеральных министров и вице-премьеров правительства, которые в последнее время очень активно посещают Калмыкию, говорит о том, что Москва намерена всерьез взяться за решение социально-экономических проблем республики, в особенности ее отстающих территории», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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