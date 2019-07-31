Москва, , 18:52 — REGNUM

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Об этом 31 июля сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По её словам, постановление было вынесено судом ещё 25 июля. Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ «Государственаня измена», был помещён под арест на два месяца, то есть до 24 сентября.

Материалы уголовного дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом «секретно», пояснила пресс-секретарь. Известно лишь имя подозреваемого — Ещенко Юрий Александрович.

В случае признания виновным мужчине по указанной статье грозит до 20 лет лишения свободы.