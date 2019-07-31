* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:45 — REGNUM

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Министерство мира правительства Афганистана назначило делегацию из 15 человек для ведения переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 31 июля передает агентство Reuters.

Согласно сообщению министерства, местом проведения внутриафганских переговоров с участием правительственной делегации может стать Норвегия.

Ранее переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве и Дохе проходили без участия представителей афганского правительства.

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