Кабул, 31 июля 2019, 18:45 — REGNUM
* — организация, деятельность которой запрещена в РФ
Министерство мира правительства Афганистана назначило делегацию из 15 человек для ведения переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 31 июля передает агентство Reuters.
Согласно сообщению министерства, местом проведения внутриафганских переговоров с участием правительственной делегации может стать Норвегия.
Ранее переговоры с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Москве и Дохе проходили без участия представителей афганского правительства.
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