Вашингтон, , 18:43 — REGNUM

В деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе Вашингтон возложит 90% ответственности на своих сателлитов, заявил 31 июля в сенате вице-адмирал ВМС США Майкл Гилдэй.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США ограничатся предоставлением разведданных, а 80−90% процентов нагрузки по непосредственному присутствию в этом районе должны взять на себя «региональные партнеры».

Кроме того, адмирал отметил, что для обеспечения безопасности находящихся в этом регионе американских кораблей у ВМС США достаточно ресурсов.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили о планах создания международной коалиции для морского патрулирования возле Ирана и Йемена для безопасности торгового судоходства.

Стоит отметить, что до истории со взаимным задержанием Ираном и Британией иранских и британских танкеров, начатой Лондоном, вопрос о военном патрулировании этих районов вообще не стоял.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вам не нужно приезжать» — власти Ирана не хотят видеть Помпео