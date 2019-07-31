Минск, , 18:41 — REGNUM

Представители Донецкой Народной Республики готовы обсуждать с украинской стороной новые участки разведения сил и средств в Донбассе. Об этом 31 июля заявила полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова по итогам заседания трёхсторонней контактной группы.

Она также выразила надежду, что на следующем заседании контактной группы удастся согласовать дату восстановления паритета на пилотных участках разведения сил и средств в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

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Следующее заседание трёхсторонней контактной группы в Минске назначено на 21 августа. На сегодняшней встрече сторонам удалось согласовать «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская, договорённость о котором была достигнута ранее.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам встречи констатировал, что Станица Луганская пока остается единственным участком линии соприкосновения, где разведение сил и средств состоялось и результат положительно оценивается обеими сторонами.

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