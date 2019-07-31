Киев, , 18:32 — REGNUM

Украинская сторона закрыла контрольно-пропускной пункт «Гнутово» в Донбассе из-за детонации снарядов в районе КПП. Об этом сообщается 31 июля на странице операции Объединённых сил в Facebook.

«В настоящее время в непосредственной близости от КПП горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпаса, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 14:00 решением командования Объединённых сил на пункте «Гнутово» объявлен «красный» режим. Пропуск людей и транспортных средств через КПП украинская сторона обещает возобновить после стабилизации ситуации.