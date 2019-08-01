Киев, , 08:36 — REGNUM

Столкнувшись с тем, что украинские православные не желают массово «автокефализироваться» и переходить в раскольническую «Православную церковь Украины» (ПЦУ), раскольники принялись измышлять хитрые ходы, позволяющие не мытьем, так катанием уменьшить число своих противников и заодно добиться хоть какого-то признания за рубежом. О том, как такой ход мысли вылился в идею о создании православного румынского викариата на Украине, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Украинские флаги Пресс-служба президента Украины

27 июля Синод ПЦУ опубликовал решение по поводу православных румыноязычных граждан Украины. В документе предполагается создание православного румынского викариата ПЦУ с подчинением главе ПЦУ и «в братском сотрудничества» с румынской православной Церковью. Цель его — подключить румынскую Церковь к увещеванию украинских румын перейти под юрисдикцию ПЦУ.

Ход построен на натяжках. Большинство румын, являющихся гражданами Украины и исповедующих православие, являются прихожанами канонической православной Церкви Московского патриархата. Кроме того, Румынский патриархат не торопится реагировать это предложение ПЦУ поделиться прихожанами, оно и понятно, ведь никаких просьб от представителей румынской общины на Украине учреждать для них особый викариат непризнаваемой ими ПЦУ не поступало.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Украинские раскольники «продают» чужих верующих Румынскому патриархату».