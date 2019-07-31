Рига, , 18:22 — REGNUM

В профильном комитете по международным отношениям американского Сената состоялось специальное слушание, где будущий посол США в Латвии Джон Лесли Каруйал рассказал о своих планах и задачах, сообщает rus.lms.lv

По словам Каруйала, в качестве посла он намерен развивать всесторонне сотрудничество Латвии и США в деле «продвижения демократии и верховенства закона в странах Восточного партнерства и в Центральной Азии». При этом с целью укрепления двусторонних отношений необходимо будет «поднимать трудные и сложные вопросы», заявил американские дипломат.

«Я буду требовать от правительства Латвии, чтобы оно разработало, приняло и осуществило реформы, направленные на устранение серьезных угроз коррупции и отмывания денег», — рассказал Каруйал и добавил, что активно займется также вопросом о реституции собственности еврейской общины.

Будущий посол похвалил Латвию за ее активную поддержку «в борьбе с российским злонамеренным влиянием». Также в ходе его выступления сенатор-демократ Джинни Шэхин поинтересовалась о том, как, будучи послом, Каруйал планирует помогать Латвии «в борьбе с сохраняющимся российским влиянием» и «населением, которое до сих идентифицирует себя с Россией».

Основные меры, по словам Каруйала, планируется принимать в латвийском медиапространстве, а именно увеличивать медиаграмотность в стране. Прежде всего через уже существующие проекты на посольском уровне американский дипломат планирует «доносить правду» в восточные районы Латвии, где проживают в основном этнические русские.

По мнению Каруйала, в дополнительных военных ресурсах от США в целях укрепления безопасности Латвии нет необходимости. Согласно его оценке, на данный момент военное присутствие сил США и НАТО в Прибалтике «вполне надежное».