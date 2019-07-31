Волгоград, , 18:21 — REGNUM

Верховный суд и Высшая квалификационная коллегия отказали бывшему председателю Клетского районного суда Волгоградской области Рашаду Набиеву в возвращении на работу. Судьи отклонили его жалобу и иск об отмене решения волгоградской квалифколлегии, которым его полномочия в качестве судьи были прекращены в связи с наличием двойного гражданства.

Место судьи (cc) Orallee Robinson

Внимание к Набиевым привлёк глава семьи, сообщает издание V1.ru. В марте 2019 года он, будучи депутатом Волгоградской областной думы, сделал скандальное заявление о том, что пенсии до 8 тысяч рублей получают только алкоголики и тунеядцы. После этих слов его исключили из «Единой России», Набиев-старший добровольно ушёл из думы, а у Набиева-младшего начались проблемы на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, должности председателя Клетского районного суда Набиев был лишён в марте 2019 года. В апреле его лишили и статуса судьи — из-за наличия у него гражданства Азербайджана, которое он автоматически получил как этнический подданный страны.

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