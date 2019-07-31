Киев, , 18:15 — REGNUM

Украине нужно запустить прямое авиасообщение с Россией, а также разблокировать железнодорожное сообщение с Крымом и начать поставки воды на полуостров. Об этом 31 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Сергей Шабовта, комментируя появление на сайте президента Украины петиции по вопросу отмены запрета на прямое авиасообщение с Россией.

Он считает, что на отсутствии прямого авиасообщения между Россией и Украиной зарабатывает только белорусский авиаперевозчик «Белавиа».

"Вопрос сообщения через восточные границы приобрел форму абсурда. На нас каждый день в Минске молится «Белавиа», потому что все рейсы благополучно долетают до Минска, а там благополучно идет распределение потоков граждан, кто в Москву, кто в Санкт-Петербург… Я знаю тех, кто мужественное доезжает до Харькова, там идет пешком через границу, а там перевозчики подхватывают и развозят людей по разным регионам. Зачем заниматься самообманом? Уверен, что нужно давно смотреть на эти вещи по-другому», — считает Шабовта.

Он также призвал Киев пустить днепровскую воду в Крым, чтобы сохранить природу, промпроизводство и сельское хозяйство полуострова.

«Представитель президента по Крыму сказал, что никакой воды, ничего не дадим. Если мы хотим сохранить Крым как уникальную территорию, она сейчас на грани экологической катастрофы из-за долгосрочной проблемы отсутствия воды… мы до сих пор не увидели конструктивного и стратегического курса Администрации Зеленского. Пока его нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев продолжит водную и энергетическую блокаду Крыма.

«Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления. Для России этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма», — пояснил Кориневич.

Напомним, в апреле 2019 года украинское правительство ввело запрет на любые полеты между Украиной и Россией, исключение составили авиарейсы, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ, МК Красный Крест.

Соответствующие санкции были введены после того, как СМИ стало известно, что в марте внефракционный депутат Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук совершили прямой авиаперелет из киевского аэропорта Жуляны в Москву.