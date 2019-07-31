Вашингтон, , 18:13 — REGNUM

Министерство армии США (входит в структуру Пентагона) ищет подрядчиков для переброски и развертывания крупной войсковой группировки американских войск в Европе. Соотвествующий подряд опубликован на официальном сайте государственных закупок США.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт об обеспечении масштабных маневров американской армии в Европе (United States Army Europe, USAREUR). Подрядчик должен будет обеспечить ускоренное перемещение военной техники и войск. Отдельной задачей стоит обеспечение логистики во время основных военных учений.

Примечательно, что в географических координатах места исполнения тендера указана обширная территория от Великобритании до Прибалтки.

Американская военная техника должна будет перевозится на коммерческих тягачах и трейлерах. Личный состав американских подразделений — на автобусах вместимостью от восьми до 70 пассажиров. При этом и к транспортным средствам, и к их водителям предъявлены достаточно жесткие требования.