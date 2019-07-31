Москва, , 18:31 — REGNUM

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

«Представители Киева и Донбасса смогли договориться о совместном восстановлении моста, и сегодня мы обсудили, как идет подготовка. В процессе подготовки, на данный момент, участвуют обе стороны, и это, безусловно, позитивный прецедент», — сказал Грызлов.

Он напомнил, что на предыдущем заседании контактной группы было принято решение о восстановлении моста в районе Станицы Луганской — одной из немногих точек, где сейчас можно пересечь линию разграничения.

Грызлов также отметил, что пока Станица Луганская остается единственным участком, где состоялось разведение сил и средств, причем результат разведения все оценивают положительно.

КПП в районе Станицы Луганской является одним из немногих пунктов перехода через линию разграничения, и мост на этом участке имеет большое значение для решения проблем гуманитарного и социального характера.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения.

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