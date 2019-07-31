Москва, 31 июля 2019, 18:30 — REGNUM
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине фиксирует существенное снижение количества обстрелов в Донбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля, об этом сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.
«На сегодняшнем заседании контактной группы представители ОБСЕ подтвердили снижение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения», — заявил Грызлов.
Объявленное перемирие, подкрепленное заявлением контактной группы и конкретными мерами усиления режима прекращения огня, дало свои положительные результаты, отмечает он.
«Мы с удовлетворением констатируем, что режим тишины в основном соблюдается с 21 июля 2019 года», — сказал Грызлов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские силовики намерены заминировать прифронтовые поселки на подконтрольной Киеву территории к северу от Донецка, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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