Москва, , 18:06 — REGNUM

За шесть месяцев 2019 года правительственными войсками Афганистана и войсками под руководством НАТО было убито больше афганских гражданских лиц, чем боевиками движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими группировками. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций (ООН), передает новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Миссия ООН в Афганистане опубликовала свой отчет 29 июля 2019 года. Согласно этому документу, в общей сложности 717 гражданских лиц были убиты правительственными и натовскими силами — это на 31 процент больше, чем за такой же период 2018 года. Террористы за шесть месяцев 2019 года убили 531 мирного жителя.

В докладе также говорится, что в общей сложности 2446 афганских гражданских лиц были ранены от рук проправительственных сил и боевиков.

«Стороны конфликта могут по-разному объяснять последние тенденции, каждая из которых призвана оправдать свою собственную военную тактику», — сказал глава миссии ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт.

По его словам, обе стороны могли бы улучшить ситуацию «не только за счет соблюдения норм международного гуманитарного права, но и за счет снижения интенсивности боевых действий».

Военный контингент США в Афганистане насчитывает 14 тыс. человек. Соединенные Штаты ведут эту войну вместе со своими союзниками уже 18 лет. За это время США потеряли более 2400 своих военнослужащих. В этом году было убито 12 американских военных.

Потери афганской армии и сил безопасности кратно превышают американские. По состоянию на сентябрь 2018 года это соотношение составляло 1 к 500, то есть на одного убитого военного США приходилось около 500 военных и полицейских Афганистана.