Киев, , 17:59 — REGNUM

Украинский эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовтараскритиковал за непрофессионализм и беспечность сотрудниковУправления государственной охраны Украины, которые допустили к президенту Владимиру Зеленскому журналистку с посторонним предметом — бюстом. Соответствующее заявление Шабовта сделал 31 июля, комментируя рабочий визит Зеленского в Черкасскую область.

Он напомнил, что бюст в руках журналистки телеканала 1+1 мог оказаться камуфляжем чего угодно.

«Мне не в первый раз не нравится, как работает служба государственной охраны, которая несет ответственность за охрану первого лица. Я как специалист смотрел на эту ситуацию. Этот бюст может быть и камуфляжем чего угодно. В таком прозрачном общении, под камерами все-таки человек не может вот так подходить напрямую и протягивать какой-то посторонний предмет. На это должны профессионально реагировать, в первую очередь те, кто обязан обеспечивать безопасность президента Украины», — напомнил Шабовта.

При этом эксперт отметил, что Зеленский не отличатся нарциссизмом.

«Абсурдное желание показать, что он где-то существует в бюсте… Мы все с вами по-доброму улыбнулись», — добавил Шабовта.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Зеленский совершил первый рабочий визит в Черкасскую область. При этом в Черкассах корреспондентка телеканала 1+1 попыталась вручить президенту Зеленский его бюст.