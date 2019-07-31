Киев, 31 июля 2019, 17:59 — REGNUM
Украинский эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовтараскритиковал за непрофессионализм и беспечность сотрудниковУправления государственной охраны Украины, которые допустили к президенту Владимиру Зеленскому журналистку с посторонним предметом — бюстом. Соответствующее заявление Шабовта сделал 31 июля, комментируя рабочий визит Зеленского в Черкасскую область.
Он напомнил, что бюст в руках журналистки телеканала 1+1 мог оказаться камуфляжем чего угодно.
При этом эксперт отметил, что Зеленский не отличатся нарциссизмом.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент Зеленский совершил первый рабочий визит в Черкасскую область. При этом в Черкассах корреспондентка телеканала 1+1 попыталась вручить президенту Зеленский его бюст.