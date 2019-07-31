Москва, , 19:08 — REGNUM

Политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к исчезновению украинского крестьянства, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы властей Украины отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

«Скорее всего, это всё-таки произойдёт, учитывая поведение Зеленского и его команды. Он довольно легко относится к политике, — сказал Коновалов. — Это повлечёт за собой конец украинского крестьянства. Реализация этого закона приведёт к атаманщине и гражданской войне. Мы наблюдаем, что на Украине уже пять лет нет власти, и никто ничем не управляет. Но как только там начнётся продажа земли, начнётся Дикий Запад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Алексея Мухина, офис Зеленского сейчас пытается реализовать ту задачу, которую не удалось реализовать пять лет назад. Однако если задуманное удастся реализовать, как полагает Мухин, то земли Украины будут потеряны для её народа, так как их скупят нерезиденты.

Читайте ранее в этом сюжете: Выбор Украины: отдать 10 млн га земли или будет очередной переворот

Читайте развитие сюжета: Власть Украины будет проклята на века украинским народом – политолог