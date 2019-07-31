Москва, 31 июля 2019, 19:08 — REGNUM
Политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к исчезновению украинского крестьянства, считает военный эксперт Иван Коновалов. Об этом он заявил 31 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы властей Украины отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Алексея Мухина, офис Зеленского сейчас пытается реализовать ту задачу, которую не удалось реализовать пять лет назад. Однако если задуманное удастся реализовать, как полагает Мухин, то земли Украины будут потеряны для её народа, так как их скупят нерезиденты.
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