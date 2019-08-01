Токио, , 06:19 — REGNUM

Внимание японских политических экспертов, так же как и простых граждан, политикой интересующихся, всё более привлекает тема сближения России и Китая. О том, как видят это сближение и чего опасаются обитатели Японии, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Опасения граждан Японии по поводу содружества России и Китая усиливаются при мысли, что эпоха противостояния идеологических систем осталась в ХХ веке и в случае конфликта Токио с Москвой или Пекином, а хуже того, с обеими странами вместе, США могут и отказаться от поддержки Японии. И поэтому ставка даже в обсуждении этой проблемы всё больше делается на скорую ссору РФ и КНР, вызванную «коварством и своекорыстием» китайцев. Но до сих пор все рассуждения подобного рода наталкиваются на жестокую реальность, в которой Россия и Китай не только обмениваются заверениями в дружбе, но и проводят многочисленные и масштабные военные учения, координируя действия своих военных.

С учетом же советского опыта дружбы с Китайской Народной Республикой возможность объединения потенциалов двух великих держав и вовсе может сделать невыполнимыми планы США, намеренных править миром, стравливая крупных противников между собой. Тем не менее попытки поссорить присматривающихся друг к другу возможных союзников продолжаются, чего стоит только недавний вброс о «китайском» Сахалине, якобы отнятом агрессивной Россией.

Читайте статью Анатолия Кошкина «В Токио и Вашингтоне боятся союза России с Китаем».