Москва, , 17:43 — REGNUM

Новые власти Украины не имеют никакой стратегии в своей экономической политике и способны поддерживать баланс счетов лишь с помощью приватизации. Об этом заявил директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сегодня ровно 100 с дней с тех пор, как состоялся второй тур выборов, на которых Зеленский одержал победу. За 100 дней… Мы-то по чему судим? Не по заявлениям его окружения, не по заявлениям депутатов, которые, как выяснилось, «никто». По действиям Зеленского!» — заявил Долгов.

«Ведь они же ничего нового не создают. Не создали за 100 дней ничего нового. Не построили, не купили. Они только продают. Продают землю — слушайте, чернозём вывозили немцы во Вторую мировой войну, конечно! Плодороднейшая земля Украины. Что продать? Украинские железные дороги, хотя даже англичане в своё время приватизировали и потом вернули в госсобственность. Продать почту. Что продать ещё можно, то и будем продавать», — подчеркнул он.

Напомним, что Украина планирует провести земельную реформу: мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения длится в стране уже 18 лет, и теперь законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» может быть вынесен на рассмотрение парламента уже в октябре 2019 года.