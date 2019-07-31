Москва, 31 июля 2019, 17:48 — REGNUM
Жители Украины рискуют лишиться своей земли, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 31 июля, в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя планы властей Украины снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя главы Офиса президента Украины Алексея Гончарука, власти Украины намерены снять мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить полноценный рынок сельхозземель уже до конца 2019 года.
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