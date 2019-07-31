Екатеринбург, , 17:30 — REGNUM

Зампредседателя свердловского заксобрания Виктор Маслаков заработал в 2018 году более чем в 7,5 раз больше, чем спикер заксобрания Людмила Бабушкина. Информация размещена на сайте заксобрания.

Людмила Бабушкина Пресс-служба аконодательного Собрания Свердловской области

Маслаков смог получить более 45,2 млн рублей в минувшем году, тогда как Бабушкина — лишь 5,9 млн рублей.

Вице-спикер владеет землей в 30 соток, недостроенным домов в 750 квадратов и квартирой в 288 квадратов, а также гаражами и хозяйственными постройками. Спикер — тремя земельными участками (в 0,4, 12 и 20 соток), домом в 61,9 квадратов, квартирой в 87 квадратов с ипотекой. В наследовании у Бабушкиной — две квартиры, гараж и автомобиль ВАЗ-2106.

Напомним, в свердловском заксобрании определился самый богатый депутат за 2018 год. Им снова стал директор Нижнетагильского металлургического комбината Алексей Кушнарёв.

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