Москва, , 17:20 — REGNUM

Член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов арестован на 30 суток. Соответствующее решение 31 июля принял Пресненский районный суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Мужчина был задержан 30 июля и доставлен в полицию, где на него составили протокол о повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). По версии правоохранительных органов, 16 июля во время несанкционированного митинга на Трубной площади Светов принимал активное участие в незаконной акции и выкрикивал различные лозунги.

Отметим, что арестованный выступал одним из заявителей митинга против отказа в регистрации ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, который планировалось провести 3 августа. Столичные власти предложили в качестве места проведения протеста проспект Сахарова, однако оппозиционеры отозвали собственную заявку, по всей видимости, решив проводить несогласованное мероприятие в другом месте.

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