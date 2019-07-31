Екатеринбург, , 17:21 — REGNUM

Самым обеспеченным депутатом свердловского заксобрания за 2018 год оказался директор Нижнетагильского металлургического комбината Алексей Кушнарёв. Информация размещёна на сайте заксобрания.

Кушнарёв занимал первую строчку по доходам и годом ранее. В 2018 году он получил 77,5 млн рублей, а его супруга — 2,5 млн рублей. Парламентарий владеет жилым домом в 460 квадратов и земельным участков в 2 тысячи 508 квадратов. В собственности жены — квартира в 100 кв. м и автомобиль Maserati.

В 2017 году Кушнарёв заработал 109,5 млн рублей, что более чем на 30 млн больше дохода депутата за 2018 год.

Напомним, о своих доходах за 2018 год отчитались и пережившие банкротство депутаты заксобрания. Оказалось, что парламентарий Илья Гаффнер ничего не получил и лишь пользуется квартирой, не имеющейся у него в собственности, а вот Геннадий Ушаков смог заработать немногим больше 300 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловские депутаты-банкроты отчитались о своих доходах за 2018 год