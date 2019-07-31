Москва, , 17:09 — REGNUM

В Госдуме осудили современный управленческий стиль, когда серьезные меры по тушению пожаров в Сибири были приняты после того, как огонь охватил более 3 млн га.

«Наконец-то проснулись. Режим ЧС в Сибири введен. Почему не сразу-то занялись ликвидацией угрозы? Почему надо было ждать, когда пламя охватит около 3 млн га леса? Зачем было доводить терпение народа до точки кипения? Не наигрались с пенсионной реформой?» — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в Facebook.

Она с сожалением констатировала, что подобное управление стало тенденцией.

«Как бы не прискорбно это звучало, но таков теперь управленческий стиль в нашем государстве», — указала парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководители четырех фракций Госдумы подписали обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с призывом срочно принять дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами, а также создать рабочую группы по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования.

Президент РФ Владимир Путин принял решение об участии Минобороны в тушении сибирских пожаров.

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