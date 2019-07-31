Москва, , 17:29 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия РФ не получала жалоб на этапе проверки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом на заседании ЦИК России сообщила его председатель Элла Памфилова.

«Я вам хочу сказать, может быть, вы удивитесь, что ни одной жалобы до второго этапа, до момента, когда начинается проверка подписей и документов, в целом, ни одной жалобы со стороны ни одного кандидата, партии, москвичей на действия избирательной системы Москвы в Центральную избирательную комиссию не поступало», — цитирует её слова агентство «Москва».

Напомним, более пяти тысяч признанных недействительными подписей были зачтены девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, подавшим жалобы в Мосгоризбирком на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации.